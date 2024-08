Bekende kok Albert Verdeyen kookt voor bewoners Sint-Augustinus in Halle: “Een leuke job”

Albert Verdeyen is bekend van kookprogramma’s en -boeken, gastronomische wandelingen, kooklessen, culinaire reizen en uiteraard ook zijn sappige Brusselse dialect. Verdeyen woont sinds enkele jaren in Halle en heeft voor de komende weken werk vlakbij huis gevonden. “Tijdens de drie weken vakantie van onze eigen vaste chef komt Albert vol overgave in Sint-Augustinus koken”, zegt Elke De Cuyper, algemeen directeur van het Halse woonzorgcentrum. “Dagelijks is dit goed voor 140 overheerlijke lunches. Het is een hele eer voor ons om een beroep te kunnen doen op zijn grote kennis en kunde.”