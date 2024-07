Brand breekt uit langs de Brusselsesteenweg in Grimbergen

Burgemeester Bart Laeremans meet de schade op: “De woning is volledig uitgebrand, dus het is wellicht onmogelijk om nog maar een brandhaard te vinden. Dus we vermoeden een kortsluiting of iets in de keuken dat is blijven branden.”

De man die in het huis woont lag te slapen toen de brand uitbrak. Zijn hond maakte hem op tijd wakker en redde op die manier zijn leven. De moeder van de man die in het huis woont, was niet thuis toen de brand uitbrak.

De steenweg zal terug opengesteld worden als de brandweer klaar is met alle bluswerkzaamheden.