Brand vernielt deels eeuwenoud Meiershuis in Pamel: “Bewoonster overgebracht naar ziekenhuis”

Het was een buurman die in de nacht van zondag op maandag de brand opmerkte. " Eenmaal ter plaatse werden we geconfronteerd met een uitslaande brand in het Meiershuis, het oudste gebouw van Pamel", klinkt het bij de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. Samen met de collega’s van brandweerpost van Denderleeuw kregen we het vuur onder controle en konden we een deel van de woning vrijwaren. Eén bewoonster werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis."

Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Het gebouw dateert uit de 15de of 16de eeuw en is daarmee het oudste gebouw van Pamel. Het werd ooit bewoond door Peter Evenepoel, de meier van Pamel. Die stond in de Middeleeuwen onder meer in voor de inning van belastingen en pachten en zat de lokale rechtbank voor. De familie van de huidige bewoonster is van plan om het gebouw in ere te herstellen.