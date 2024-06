Brandweer tot vanochtend in de weer op Brucargo: “Alle moeite gehad om vuur onder controle te krijgen”

De brand ontstond gisteren rond 16 uur en ging gepaard met een grote rookpluim die van kilometers ver van Brucargo te zien was. De impact was enorm: alle bedrijven rondom de brandende loods werden geëvacueerd, het verkeer werd niet meer toegelaten, ter hoogte van de rotonde aan het warenhuis Delhaize werd alles afgesloten voor het verkeer. “Het ging om een enorme brand in een loods van zo’n 4.000 vierkante meter”, zegt burgemeester Jean-Pierre De Groef van Machelen. “Het gaat om een loods waarin luchthavengerelateerde activiteiten plaatsvinden. Omdat de brand zo enorm was, werd er vooral gekeken om uitbreiding te vermijden.”

De brandweer had alle moeite om de brand onder controle te krijgen. “Er werden doorlopend ploegen afgewisseld om het vuur te blussen, vooral het nablussen was zeer intensief”, zegt Wouter Jeanfils van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Het gebouw is sowieso volledig verloren. We hebben gefocust op de omgeving en andere gebouwen in de buurt proberen te vrijwaren, wat ook gelukt is. In samenwerking met de Civiele Bescherming en een gespecialiseerde firma werd het ingestorte dak met kranen opengelegd zodat we de resterende brandhaarden konden bereiken. Deze werkzaamheden hebben de hele nacht geduurd.”

In totaal waren 150 brandweerlui afwisselend aan het werk. De brandweerzone Vlaams-Brabant kreeg ook versterking van Brusselse collega's en de brandweer van de luchthaven van Zaventem.