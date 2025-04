De vuist in Vilvoorde: een uit de hand gelopen 1 aprilgrap van onze redactie

Op 27 februari 1997 wordt de sluiting van Renault Vilvoorde aangekondigd. Tijdens hun sociale strijd droppen boze actievoerders als protest een Megane Coupé op de rotonde aan de Luchthavenlaan. “Als journalist én Vilvoordenaar was ik erg begaan met het drama van Renault, in al mijn naïviteit dacht ik de arbeiders en bedienden een hart onder de riem te steken door in ons nieuws aan te kondigen dat er een blijvend monument zou worden opgericht voor de werknemers van de autofabriek”, deed Tom Serkeyn in RandKrant enkele jaren geleden al het verhaal.

Maar een goede aprilgrap moet geloofwaardig en goed voorbereid zijn. Daarom contacteert onze redactie beeldhouwer Rik Poot en toenmalig burgemeester Willy Cortois. “Zij waren maar wat graag bereid om het spel mee te spelen”, zegt Serkeyn. “Poot zou van het Meganekarkas een afgietsel maken in brons. Ook burgemeester Cortois ging op in zijn rol. Met een uitgestreken gezicht deed hij een oproep aan de bevolking om oud ijzer, koper of tin aan te leveren. Heel wat werknemers van Renault konden onze grap maar matig konden appreciëren want het was toch wel een beetje lachen met hun miserie.”

De wraak van de arbeiders is dan ook zoet. “De burgemeester belde mij op en ontbood me dringend op het stadhuis. Hij verwachtte bezoek van een vakbondsdelegatie die eiste dat hij en Poot hun woord zouden houden: er moest een blijvend monument worden opgericht, 1-aprilgrap of niet”, aldus Serkeyn. “En zo geschiedde, precies een jaar na de aangekondigde sluiting van Renault Vilvoorde werd het standbeeld op de rotonde onthuld.”