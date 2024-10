'Eerste steen' van nieuw ziekenhuis in Vilvoorde gelegd: "Enorme stap voorwaarts"

Het nieuwe ziekenhuis in Vilvoorde speelt in op de zorgnoden van morgen: een kleiner, wendbaar en duurzaam ziekenhuis. Tegelijkertijd moet het een antwoord bieden op de fors stijgende zorgvraag in onze regio. Zo werd berekend dat er tegen 2030 tot de helft meer hospitalisaties zouden zijn in Halle-Vilvoorde. Toch zal het nieuwe ziekenhuis minder bedden tellen dan het huidige. "Na de coronapandemie zien we een versnelde verschuiving van de klassieke opnames naar daghospitalisaties. Patiënten verblijven minder lang in het ziekenhuis, waardoor er minder bedden nodig zijn", zegt Sarah Stroo. "Het ziekenhuis zal bestaan uit twee grote blokken. Aan de ene kant de hospitalisaties en consultaties, aan de andere kant onderzoeken en medische ingrepen. Daardoor zetten we een enorme stap voorwaarts op vlak van efficiëntie."

Het ziekenhuis komt op de CAT-site, in de buurt van het station van Vilvoorde, en zal maar liefst 200 miljoen euro kosten. "Volgend voorjaar beginnen de funderingswerken, waarna het gebouw op relatief korte termijn uit de steigers zal komen", gaat Stroo verder. "Tegelijkertijd worden op de CAT-site ook andere werken uitgevoerd zoals het saneren van de bodem, het aanleggen van de wegen, het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn, enzovoort. Begin 2027 moet het ziekenhuis de deuren openen. Wat er na de verhuis met de huidige gebouwen zal gebeuren, is momenteel nog niet bekend."