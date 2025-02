Februari is pannenkoekenmaand bij vzw De Poel: “Vandaag 3.000 stuks gebakken in Itterbeek”

Vzw De Poel heeft huizen in Ruisbroek, Schepdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Katherina-Lombeek en Itterbeek. Daar bakken ze deze maand pannenkoeken. Die kan je bestellen en afhalen. Zo willen ze bij vzw De Poel connecteren met de buurt rondom de huizen om een goeie band op te bouwen. Doel is ook om zoveel mogelijk pannenkoeken te verkopen want de opbrengst gaat naar de werking.

In Itterbeek kan je vandaag ter plaatse pannenkoeken eten. Al meer dan 3.000 stuks hebben ze daar samen met de vrijwilligers gebakken.