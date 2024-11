Federale Gerechtelijke Politie en parket Halle-Vilvoorde geven bloed in 't Jass

Bloed geven redt levens, toch is er altijd bloed te kort. De medewerkers van de Coördinatie- en steundirecties, de Federale Gerechtelijke Politie, de lokale politiezones, brandweer, OCMW en het parket Halle-Vilvoorde doen vandaag alvast een duit in het zakje. In 't Jass, op de Asphaltcosite in Asse organiseren de diensten een collectieve bloedophaling.

Carol Vercarre, procureur des Konings parket Halle-Vilvoorde gaat ook bloed geven. “Toen de collega’s van de Federale Politie ons vroegen om dit samen te organiseren via Rode Kruis-Vlaanderen, hebben we geen moment getwijfeld. Het is een goede manier om iets terug te geven aan de maatschappij. Dus, een warme welgemeende dankjewel aan alle collega’s van de verschillende diensten die er vandaag bij kunnen zijn.”

Gerechtelijk directeur Veerle de Wolf en Liesbeth Van Isterbeek, bestuurlijk directeur-coördinator bij de Federale Politie zijn zeer enthousiast over deze eerste gezamenlijke bloedinzamelactie. Ook zij gaan bloed geven. “Elke politieman of -vrouw komt meermaals tijdens de carrière in contact met situaties waarbij de ambulance moet uitrukken met MUG-team om iemand in levensgevaar te redden. Als leidinggevende binnen de Federale Politie vinden we het evident om het kostbare bloed waarmee je levens kan redden te doneren. We willen zo het goede voorbeeld geven aan onze medewerkers om samen met ons paraat te staan voor het Rode Kruis-Vlaanderen. Ooit in je leven kan bloed levensreddend zijn voor jezelf, jouw kinderen, vrienden, collega’s of geliefden.”