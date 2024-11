Nachtclub ZUCO verwelkomt specials op hun jaarlijks ZUCO 4 Specials-event: "Super goed, super leuk!"

Ieder jaar organiseert de Roosdaalse nachtclub ZUCO een dagdisco voor mensen die normaal niet snel de weg vinden naar een dancing. Zuco 4 Specials is een gelegenheid voor mensen met een fysieke of mentale beperking en hun begeleiders om alle remmen los te gooien. "We wilden eigenlijk de mensen die in die dagcentra zitten en anders niet echt de kans hebben om zoiets te kunnen beleven, een plek geven waar ze spectaculaire herinneren aan kunnen hebben," zegt Brent Tassenon, de manager van ZUCO.

Ook de begeleiding is enthousiast. "Meestal is zoiets 's avonds of 's nachts," zegt Vanessa Tielemans, begeleidster bij vzw Zonnelied, "maar dat kunnen wij niet ondersteunen als begeleiding, zeker niet als dagcentrumbegeleiding." Ook Iris Demesmaeker, begeleidster bij vzw Schoonderhage, is fan van het initiatief. "Het is fantastisch om hen hier allemaal te zien," zegt Iris, "hoe het loopt en gaat, de blije gezichten, hoe ze dansen, hoe ze genieten, super goed, super leuk!"

Het concept smaakt ook bij manager Tassenon naar meer. "Momenteel doen we dat éénmaal per jaar, maar we zijn aan het kijken om dat op te kunnen schalen naar twee maal per jaar," klinkt het.