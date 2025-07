Nieuw toeristisch tafeldruifseizoen op gang getrapt: "Een prachtig streekproduct"

“De tafeldruif is een prachtig streekproduct en een extra reden om de heuvelachtige Druivenstreek te komen ontdekken,” zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor toerisme. “Daarom blijven we ook dit jaar de tafeldruif in de kijker zetten.”

De toeristische diensten van de Druivenstreek-gemeenten Bertem, Hoeilaart, Huldenberg, Overijse en Tervuren werkten, samen met partners, druivenactiviteiten uit, van festivals tot tentoonstellingen en wandel- en fietstochten.

Zjef Vanuytsel

“Dit jaar staan onze Druivenfeesten volledig in het teken van Zjef Vanuytsel. Het is dan ook vanzelfsprekend dat Lucie De Backer en Sam Vanuytsel, vrouw en zoon van Zjef Vanuytsel, de eerste tafeldruiven van het seizoen mogen ontvangen”, zegt Kamil Muyldermans, schepen van toerisme van Huldenberg.

“Met de Druivenstreek Fietskaart kan men alle leuke plekjes van de Druivenstreek ontdekken,” zegt Danny Vangoidtsenhoven, burgemeester van Huldenberg. “Alle serristen en horeca langs de fietsroutes zijn samengebracht op 1 kaart. Terecht, want we hebben de smakelijkste horeca, pittigste fietsroutes en één van de meest sprekende landschappen van Vlaanderen.”

“We hopen dankzij de campagne de nodige impulsen te geven aan de lokale economie. Hiervoor werken we nauw samen met fietscafés, serristen en verkooppunten van streekproducten”, besluit gedeputeerde Tom Dehaene.