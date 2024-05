Nieuwe thuis voor heel wat beelden en meubilair uit kerk Ruisbroek

Achter de schermen waren de voorbereidende werken al langer bezig. De kerk werd door de parochieploeg helemaal leeg gemaakt. Een deel van het meubilair zal na de werken terugkeren in de nieuwe gebedsruimte op de eerste verdieping. Maar niet elk beeld of elke kandelaar zal in de kleinere ruimte een plekje kunnen krijgen. Dankzij de bemiddeling van Parcum, het expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur, is nu voor de meeste objecten een nieuwe thuis gevonden. Stukken werden weggeschonken aan parochies, kerken en kapellen om ze daar een tweede leven te geven.

Daardoor zijn de Ruisbroekse objecten nu in heel Europa te zien. De Heilige Theresia van Lisieux vond een nieuwe thuis in een parochiekerk in Polen, samen met enkele bidbanken, kandelaars en stoelen. De Heilige Jozef en Rita zijn samen, en voor altijd, op vakantie naar Portugal. En de Heilige Isidorius kreeg een dak boven zijn hoofd in de parochie Berg aan de Maas in Nederland. Pastoor Schwillens kwam het beeld ophalen en liet het restaureren door een lokale kunstenares.