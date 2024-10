Onterecht graven verwijderd van begraafplaats Liedekerke: "Ongeloof"

Kasper Daem is één van de gedupeerden. Het graf van zijn overgrootmoeder is van de begraafplaats in Liedekerke verdwenen. Nochtans heeft zijn familie tot 2035 een concessie voor het graf. De voorbije jaren werd het graf al een paar keer onterecht gemarkeerd als ‘einde concessie’, maar de familie kon elke keer op tijd ingrijpen. Tot nu. “Mijn moeder merkte maandag opnieuw een sticker op die was aangebracht op de grafzerk. Maar deze keer was het een geelgroene stip, wat betekent dat het graf snel zou verdwijnen. Ik zei haar dat we meteen actie moesten ondernemen, maar twee dagen later was het graf al verwijderd,” vertelt Daem.

Ook het graf van de vader van Christophe Segers is verdwenen. Hij vertelt een soortgelijk verhaal: al jaren vecht hij tegen de stickers en deze keer was het te laat. “Ongeloof. Ik kan er echt niet meer over zeggen,” klinkt het. “Als je zoiets meldt aan het gemeentebestuur en je stelt vast dat je bericht niet wordt doorgegeven aan de juiste diensten,… Ongeloof.”

"Bekijken hoe we leed kunnen verzachten"

“Ik vind het verschrikkelijk,” reageert schepen van Begraafplaatsen Katia Segers. “De begraafplaats is voor mij ook belangrijk, ook mijn familieleden zijn hier begraven. Met Allerheiligen in aantocht is het belangrijk dat mensen kunnen rouwen. Eén ding is zeker: ik wil niet dat dit in de toekomst ooit nog gebeurt.”

Segers stelt een onderzoek in naar wat fout loopt in het systeem. Ze wil ook de gedupeerden uitnodigen voor een gesprek. “Ik wil bekijken hoe we het leed kunnen verzachten. Door bijvoorbeeld een nieuwe gedenksteen te plaatsen. En ik wil vooral ons systeem verbeteren, zodat dit niet meer kan gebeuren.”