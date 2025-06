Ook Dilbeek koppelt taalvoorwaarden aan het krijgen van een leefloon

Vorige maand nog stelde de gemeente Merchtem de regels voor het krijgen van een leefloon bij. De gemeente Dilbeek trekt de lijn nu ook strak. "Nederlands leren is wat mij betreft een basisvoorwaarde om te kunnen deelnemen aan onze samenleving én arbeidsmarkt," stelt voorzitter van het Bijzonder Comité van de sociale dienst David De Freyne (N-VA) in Het Nieuwsblad. "Wie weigert de taal te leren, sluit zich daar bewust van af. Dat kunnen we niet blijven toestaan."