Oorlogsmonument in Hofstade wordt 20 jaar: “Aanwezigheid van nabestaanden maakt het speciaal”

Tijdens WO II was de hemel boven Hofstade en omstreken het toneel van hevige luchtgevechten tussen de Duitse Luftwaffe en de geallieerden. Een aantal toestellen werd neergehaald of ging verloren door motorpech, waaronder de bommenwerpers RAAF Halifax III HX 267 en RAF B-25 Mitchell Mark II FW224. “We organiseren die kranslegging elk jaar maar dit jaar is het wat speciaal door de aanwezigheid van Cliff Winter, zoon van de navigator van het vliegtuig dat in 1944 op de plaats van het oorlogsmonument in het domein is neergestort”, zegt Ron Wagemans. “De vier leden van de bemanning overleefden de crash niet. Cliff komt met 14 leden van zijn familie tot achter-achter-achter kleinkind van de navigator.”

In 2005 werd aan het Bootshuis in het Sport Vlaanderen-domein een oorlogsmonument ingehuldigd ter nagedachtenis van de gesneuvelde bemanning van beide vliegtuigen. “Er was ook een delegatie zijn vanuit het gemeentebestuur Zemst, de Australische Ambassade en de Engelse Ambassade. De bemanning bestond namelijk uit twee Britten en twee Australiërs”, aldus Wagemans.