Overijse en Roosdaal openen ook een sterrenregister

Sommige gemeenten koppelen een fysieke herdenkingsplek aan het sterrenregister, andere niet. In Overijse kunnen ouders ook een geboorteboom aanvragen die ze in hun eigen tuin kunnen planten om hun sterrenkindje een herdenkingsplek te geven. Ouders kunnen ook een gratis sterretje aanvragen dat in de sterretjestuin van de gemeente wordt geplaatst. Roosdaal zal tijdens de Koesterweek een herdenkingsmoment organiseren.