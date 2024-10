Pater Karel en Oud-scouts blijven acties voor oorlogsslachtoffers in Oekraïne voortzetten

Sinds Pater Karel in maart 2022 – bij het begin van de oorlog in Oekraïne – spontaan richting de Poolse grens trok, is zijn actie samen met de Oud-scouts van Grimbergen geëvolueerd naar een netwerk van geldinzameling in België en steun met gerichte activiteiten in Chernihiv. “Na de levering ter plaatse van dertien ziekenwagens, de inrichting van drie schuilkelders onder scholen, het vervangen van ramen in andere scholen, vele zelf opgezette konvooien met eten, hulpgoederen en medisch materiaal en nog veel andere activiteiten, vertrok eind september ook nog een vrachtwagen van 20 ton volledig gevuld met medisch materiaal en hulpgoederen voor ziekenhuizen”, zegt Koen Hendrickx namens de Stam Oud-scouts Grimbergen en Pater Karel.

Alles gebeurt via duidelijke afspraken met Pater Karel. “Na al zijn bezoeken aan Oekraïne heeft hij er ondertussen ook contacten op de hoogste niveaus”, gaat Koen verder. “Zo zijn we er zeker van dat het materiaal volledig correct op de juiste plaatsen geraakt. Ondertussen werd er sinds het begin van de oorlog in februari 2022 al meer dan 268.000 euro ingezameld en besteed aan medische hulp en opvang van kinderen. Maar de behoeften blijven echter groot en dus moet er ook gezorgd worden voor blijvende inkomsten.”

Er staan nog enkele activiteiten op het programma om geld in te zamelen. Op 9 oktober om 19.30 uur gaat er in dit zelfde CC Strombeek in de grote schouwburg een infoavond door rond Oekraïne met Pater Karel en Rudi Vranckx. Op 30 november vindt er in de feestzaal Den Douwe een grote quiz plaats georganiseerd door Stam en oud-scouts Grimbergen.

In onze videopodcast Stemmen uit de Woestijn getuigde Pater Karel ook over zijn acties voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne. De videopodcast kan je hier herbekijken.