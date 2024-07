Plafond Fedasil-centrum Diegem stort in door te veel water: drie gewonden

In het Fedasil-opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bessenveldstraat in Diegem is in één van de ruimtes het plafond naar beneden gekomen. Daarbij geraakten drie bewoners gewond. Dat wordt bevestigd door de brandweerzone Vlaams-Brabant West en de politiezone VIMA (Vilvoorde-Machelen).