Poetsvrouw buiten levensgevaar volgens Living Tomorrow, Arbeidsauditoraat: "Haar toestand blijft zorgwekkend"

Woensdag gebeurde er een dramatisch ongeval in het Living Tomorrow-torengebouw in Vilvoorde. Poetsvrouw Aurélie F. stapte achterwaarts met haar poetskar de lift in maar die stond er niet. De 26-jarige vrouw stortte twaalf meter naar beneden vanop het derde verdiep tot in de kelder. Een dag later is er goed nieuws. “Aurélie zou buiten levensgevaar zijn, zo is ons officieus bevestigd”, zegt een opgeluchte Frank Beliën, oprichter van Living Tomorrow. “Dit is onwaarschijnlijk goed nieuws.”

Dat de vrouw buiten levensgevaar is, wil het Arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde niet bevestigen. Het auditoraat voert onderzoek naar de val. “De toestand van het slachtoffer blijft zorgwekkend”, reageert substituut-arbeidsauditeur Anthony Roegiers. “Het onderzoek loopt nog, en omwille van de sereniteit kunnen wij in dit prille stadium voorlopig nog geen gedetailleerde informatie verstrekken. Ik vind het wel belangrijk om te benadrukken dat alle pistes en oorzaken grondig worden onderzocht.”

Living Tomorrow wacht het onderzoek af. “Ik weet niet precies wat er is gebeurd, maar het verslag van het Arbeidsauditoraat moet uitsluitsel geven. We weten 100% zeker dat de lift gekeurd was en goed functioneerde. Er scheelt niks aan die lift. Het is een bizar accident. Dinsdag werd de lift nog gecontroleerd, dus het moet ergens anders aan liggen. De deur had gewoon niet mogen opengaan zonder dat de lift er stond", aldus Beliën.