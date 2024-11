Politie KASTZE focust tijdens nieuwe DARK-campagne op diefstallen uit wagens en fietsdiefstallen

Met de DARK-campagne willen heel wat politiezones de bewustwording bij burgers vergroten en preventieve maatregelen stimuleren, zo ook de zone KASTZE. Naast het preventieluik zet de politie in op verscherpte patrouilles en slimme camera's. "In vergelijking met de voorbije jaren zien we een stijgende trend in het aantal diefstallen uit voertuigen. Helaas stellen we vast dat mensen hun wagens al eens vergeten af te sluiten, waardoor het voor gelegenheidsdieven extra makkelijk is om hun slag te slaan," zegt korpschef Filip Van Steenbergen.

De zone KASTZE roept inwoners op om waakzaam te zijn en verdachte situaties onmiddellijk te melden via het noodnummer 101. Ook wordt er aangeraden om waardevolle spullen uit het zicht te houden en voertuigen goed af te sluiten.