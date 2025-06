Puffen geblazen met deze warme, ook voor dieren: “Ga vooral niet wandelen met je viervoeter”

Sofie smeert nog even alle paarden in met zonnecrème voor ze terug op de weide mogen. Bij Zorgboerderij Huppeldepup in Humbeek worden de dieren extra in de watten gelegd. “We geven hen extra fruit en groenten waar heel veel vocht in zit”, zegt Sofie Reniers. “Of van fruit maken we ijsblokjes waar de dieren op kunnen knabbelen. Verder voorzien we voldoende water, verversen we dat water vaak en hebben we de nodige koelelementen in de aanslag.”

Een dier dat last heeft van de warmte is heel loom en ademt raar. Ook de dieren thuis moeten dus beschermd worden tegen de hitte. “De grootste tip die we kunnen geven is om met jouw dier zeker niet te gaan wandelen in deze hitte”, zegt Sofie. “Je wacht beter tot het voldoende afgekoeld om een wandeling te maken. Vries wat eten in en voorzie voldoende water.”

Met die tips kan je oververhitting van dieren voorkomen. Gaat het toch mis, dan is het belangrijk om je dier direct af te koelen. “Breng het dier zo snel mogelijk naar een koele plaats met vers water en voorzien voldoende natte doeken om het dier af te koelen.”