Minister Crucke wil 7,7 miljoen euro aan dwangsommen voor vliegroutes terugvorderen

De vliegroutes boven ons land die tussen 2012 en 2014 werden ingesteld door toenmalig staatssecretaris Wathelet mogen niet meer gebruikt worden. Dat besliste het hof van beroep van Brussel in april van dit jaar. Bij vorige vonnissen moest de federale overheid Machelen, Vilvoorde, Wemmel, Meise en Grimbergen 50.000 euro per maand betalen, maar deze keer legde de rechter geen dwangsommen op. Die zijn intussen al opgelopen tot meer dan 7,7 miljoen euro.

“De vernietiging van het oorspronkelijke vonnis maakt dus een einde aan de zware financiële sancties die tegen de Belgische staat waren opgelegd", zegt federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Crucke (Les Engagés). “Mijn kabinet onderzoekt momenteel, in samenwerking met onze juridische adviseurs, de mogelijkheden en de wenselijkheid van een terugvordering van de betaalde sancties.”

Tegelijk benadrukt de minister dat de uitspraak van het hof van beroep in Brussel geen eindpunt mag zijn, maar een aanleiding tot een eerlijkere spreiding van de vliegroutes met aandacht voor mens en milieu. "Die les moeten we ernstig nemen,” zegt minister Crucke. "Het dossier bewijst nogmaals de noodzaak aan een wettelijk en transparant kader voor de organisatie van vliegroutes in ons land."

Noordrandgemeenten: "Ons niet om het geld te doen"

Burgemeester Walter Vansteenkiste volgt het dossier al jaren op voor de vijf betrokken gemeenten in de Noordrand. “Als de minister toch zo graag die dwangsommen wil recupereren en daarbij de rechtspraak volgt, waarom volgde de overheid dan niet eerder al de rechtspraak en maakte het werk van een vliegwet?”, vraagt Vansteenkiste zich af. “Vier verschillende rechters hebben ons al gelijk gegeven. Het gaat ons helemaal niet om die dwangsommen, maar een eerlijkere spreiding van de vliegroutes die juridisch gebetonneerd wordt.”

Vansteenkiste vermoedt dat Crucke net als zijn voorgangers moeilijkheden ondervindt om zo’n federale vliegwet te maken. “Het zou dus wel eens een afleidingsmanoeuvre kunnen zijn. Die 7,7 miljoen gaat de federale begroting niet redden, maar daar focust de overheid zich nu op. Terwijl we als Noordrandgemeenten altijd hebben gezegd dat het ons om de vliegwet gaat”, klinkt het.