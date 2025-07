Politiezone Pajottenland waarschuwt voor cybercriminelen via broodzakken: “Laat je niet in ’t zak zetten”

Onder het motto ‘Laat je niet in ‘t zak zetten’ verdeelt de politiezone Pajottenland vanaf vandaag 10.000 broodzakken in de gemeenten Bever, Lennik, Pajottegem en Pepingen die mensen moet waarschuwen voor cybercriminelen. “Onze campagne wil digitale weerbaarheid bij 60-plussers op een laagdrempelige én hartelijke manier versterken”, zegt Glenn Deherder van de politiezone Pajottenland. “We merken dat senioren vaak kwetsbaarder zijn voor phishing, valse berichten, identiteitsfraude en oplichting in het algemeen. Tegelijkertijd gaan ze steeds vaker online, of het nu is om te bankieren, foto's te delen of afspraken te maken.”

De actie is alvast enthousiast onthaald door de lokale bakkers. Op de broodzakken staan duidelijke en eenvoudige tips rond cyberpreventie, zoals ‘klink niet zomaar op elke link’ of ‘geef nooit je pincode’. “Op die manier willen we mensen bewust maken van veelvoorkomende online valstrikken. De campagne brengt heldere veiligheidstips tot bij de mensen thuis – gewoon mee met het dagelijks brood”, aldus Deherder.