Nieuwe campagne Zorgnet-Icuro afgetrapt in Grimbergen: "Iedereen kan mee 'woonzorgen'"

"In een samenleving waarin steeds meer mensen ouder worden, is kwalitatieve ouderenzorg belangrijker dan ooit," stelt Zorgnet-Icuro. Volgens de koepelorganisatie rond zorg spelen woonzorgcentra daarin een sleutelrol, maar zijn het vooral de mensen achter de zorg die elke dag het verschil maken voor de bewoners van de centra. Denk aan zorg- en verpleegkundigen, maar ook aan familieleden, vrijwilligers en buurtbewoners.

"Toch leeft er een hardnekkig negatief beeld over woonzorgcentra, alsof het plaatsen zijn waar men liever niet wil wonen of werken. Dit doet geen recht aan de inzet, het professionalisme en de passie van de vele medewerkers die dagelijks het beste van zichzelf geven," klinkt het bij Zorgnet-Icuro. Met de nieuwe campagne wil de organisatie al wie zorgt een hart onder de riem steken. Margot Cloet: “We willen ook de brede bevolking sensibiliseren over het belang dat we allemaal als betrokken burgers de woonzorg moeten koesteren en ondersteunen."

"Iedereen kan mee ‘woonzorgen’"

Met de campagne roept Zorgnet-Icuro op om samen een positief verhaal te vertellen. Via sociale media kunnen mensen hun persoonlijke invulling geven aan wat ‘woonzorgen’ voor hen betekent. Met quotes zoals: Woonzorgen, dat is... zorgen met de glimlach of Woonzorgen, dat is... een warm thuisgevoel geven… wordt het menselijke aspect van zorg tastbaar en herkenbaar voor een breed publiek. De organisatie roept op om die verhalen te delen met de hashtag #wijwoonzorgenvoorelkaar.