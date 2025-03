Ring viert 30 jaar regionale zender met klanten, partners en stakeholders

2025 is een wereld van verschil in vergelijking met 1995. Toen zag RINGtv als jongste regionale zender het levenslicht. Intussen zijn we 30 jaar en vele evoluties verder en zijn we bij Ring fier dat we er nog altijd staan om regionaal nieuws dicht bij jou te brengen. Al worden de uitdagingen niet kleiner, integendeel. Traditionele media moeten de klik maken om digitaal mee te zijn. Daarom werd RINGtv begin vorig jaar Ring en kiezen we er resoluut voor om een crossmediaal nieuwsmerk te zijn. Zo blijven we als kleine onafhankelijke speler impact hebben.

Maar dat kunnen we niet alleen. Het is dankzij onze trouwe klanten, partners en stakeholders dat we samen met jou aan de weg kunnen blijven timmeren en het verhaal van onze bijzondere regio kunnen schrijven. Daarbij denken we aan onze trouwe klanten en hun contactpersonen bij onze reclameregie van Roularta, Anne Buysse en Herman Verslype. Ook aan Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts en zijn voorgangers, aan Vlaams minister van Media Cieltje Van Achter en haar voorgangers, aan de deputatie en gewezen gedeputeerden van de provincie Vlaams-Brabant en aan de lokale besturen.

Onze technische partner EMG Belgium staat ook al 30 jaar trouw aan onze zijde, net zoals voormalig hoofdredacteur en huidig voorzitter van onze vzw Dirk De Weert en algemeen directeur Greet Claes. Op naar de volgende 30 jaar, samen met jou!