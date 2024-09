Sociaal Huis Asse lanceert laagdrempelige hulp in HOTSPOT

De organisaties die onderdak vinden bij HOTSPOT in het Sociaal Huis hebben ervaring in het begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen met verstandelijke, motorische, visuele of meervoudige problemen, een hersenletsel, autisme, moeilijkheden in de gedrags- en emotionele ontwikkeling of de spraak-taalontwikkeling, doven en slechthorenden.

HOTSPOT voorziet laagdrempelige ondersteuning en advies voor hen en hun netwerk, zoals (groot-)ouders, mantelzorgers, leraars, mensen uit het jeugdwerk, enz. Tijdens een afspraak biedt de dienst informatie aan verwijst ze door naar de juiste hulpverlener. Een afspraak bij HOTSPOT is gratis