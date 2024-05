Vilvoorde herhaalt hondenpoepcampagne: "Strontvervelend, dus ruim op"

Hondenpoep is niet alleen vervelend in het straatbeeld, het brengt ook gezondheidsrisico's met zich mee, door het overdragen van mogelijke bacteriën.

De nieuwe campagne komt er op expliciete vraag van inwoners en moet ieder op zijn verantwoordelijkheid wijzen. Van 13 tot en met 19 mei gaan de gemeenschapswachten op stap in de stad en belonen ze alle hondenbaasjes die hondenpoepzakjes bij zich dragen. Zij krijgen een lichtje voor aan de halsband van hun viervoeter. Wie niet in orde is, krijgt een zakjeshouder met biologisch afbreekbare zakjes.

Na de sensibiliseringscampagne wordt er repressief opgetreden. Wie betrapt wordt op het niet opruimen van hondenpoep, krijgt een fikse geldboete. OVAM zal daar extra controles op uitvoeren.

Net zoals vorig jaar is golden retriever Max het uithangbord van de campagne. Een affiche aanvragen, kan gratis via de website van de stad.