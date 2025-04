Vrijwilligers van Rode Kruis verkopen opnieuw pleisters

Vorig jaar werden in onze regio meer dan 30.000 pleisters verkocht ten voordele van het Rode Kruis. Eén van de vrijwilligers die mensen daarvoor warm maakt, is Jaak. Hij was jarenlang bloedgever bij het Rode Kruis. Sinds hij gezien zijn leeftijd geen bloed meer mag geven, is hij vrijwilliger. Belangrijk, vindt hij. Want de opbrengsten van de pleisteractie zijn broodnodig voor het Rode Kruis. "Die gaan naar de hulpposten, dienen om kledij en materiaal aan te kopen en de lokalen en voertuigen te onderhouden."

Een sfeerverslagje zie je in ons nieuws.