Vrouw wint 1,5 miljoen euro met Lotto in Sint-Pieters-Leeuw: “Eindelijk mijn eigen huis”

Op 13 juli nam de vrouw, die omwille van veiligheidsreden anoniem blijft, deel met de Lotto in een krantenwinkel langs de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. “Aan de hand van een Quick-Pick laat ze het toeval haar spelcombinatie bepalen. De zes nummers van haar spelcombinatie rolden zowaar uit de trekkingstrommel, waardoor ze een fraai bedrag van 1,5 miljoen euro in de wacht sleept”, zegt Liliane Goor van de Nationale Loterij.

De winnares is uiteraard blij. “Ik kan het nog altijd niet vatten. Eindelijk kan ik mijn levensdroom waarmaken: mijn eigen huis. Dat is formidabel”, zegt de vrouw in een reactie aan de Nationale Loterij. “Daarnaast ben ik vooral van plan om te sparen, een misschien om halftijds te gaan werken. Aan een reis denk ik, maar dat is iets voor later.”