Zemst laat opnieuw dieren toe op Pinksterjaarmarkt: “Maar verkoop blijft uitgesloten”

Op vraag van de organisator zocht de gemeente Zemst uit aan welke voorwaarden moest voldaan worden om terug dieren toe te laten op de Pinksterjaarmarkt. “Volgens het aangepaste reglement is de verkoop van dieren op de Pinksterjaarmarkt niet toegestaan, moeten ze op een omheinde, veilige plaats staan met voldoende water en voedsel en moeten ze overdekt kunnen schuilen in functie van de weersomstandigheden”, licht burgemeester Bart Coopman toe. “Dit zijn allemaal voorwaarden die we opleggen in het kader van het welzijn van de dieren. Met dit aangepaste reglement komen we ook tegemoet aan de dierenliefhebbers die ongetwijfeld de weg naar de markt zullen vinden.”

De organisator is in gesprek met verscheidene standhouders om te bekijken of er ezels, pony’s, geiten en konijnen tentoongesteld kunnen worden. Deze standen zullen zich aan het uiteinde van de markt bevinden. De standhouders worden vooraf aan een controle onderwerpen. “En als erkend dierenarts ga ikzelf voor aanvang van de markt de situatie bij de standhouders evalueren”, licht schepen van Dierenwelzijn Katia De Vreese toe. “We checken dus niet alleen vooraf de standhouders maar ook op de dag van de markt zelf.”