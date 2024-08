Zwembad in Strijtem sluit definitief de deuren: "Veiligheid kan niet meer gegarandeerd worden"

Het zwembad van MPC Sint-Franciscus werd in 1976 ingehuldigd en was destijds uitgerust met de meest geavanceerde technieken. 48 jaar later gaat het zwembad definitief dicht. "Bij een recente technische inspectie werd betonrot ontdekt in de dragende structuur, die zowel het dak als de kuip van het zwembad ondersteunt. Een stabiliteitsingenieur bevestigde dat het gebouw ingrijpende structurele werken nodig heeft en dat de veiligheid niet langer kan worden gegarandeerd", klinkt het bij MPC Sint-Franciscus.

De conlusie is dan ook duidelijk. "Het gebouw en de technische installaties zijn volledig op", klinkt het. "De sportzaal, die ook beschikbaar is voor verhuur aan externe verenigingen, wordt niet beïnvloed door deze sluiting en blijft open. Maar het zwembad sluit definitief de deuren. We willen niet alleen onze personeelsleden bedanken voor hun jarenlange inzet, maar ook onze trouwe bezoekers en de verenigingen die jarenlang hun weg vonden naar ons zwembad."

De inwoners van Roosdaal kunnen tegen inwonerstarief terecht in de zwembaden van Ternat en Liedekerke.