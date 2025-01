Zwemster Mieke De Mot is de nieuwe ereburger van Lennik

Via een participatietraject konden Lennikenaren, mits akkoord van de genomineerde, kandidaturen indienen. Elke inwoner die grote faam verwierf met een Vlaamse, nationale of internationale uitstraling en zo bijdroeg tot de uitstraling van Lennik buiten de gemeentegrenzen, kwam in aanmerking. De gemeenteraad koos Mieke De Mot als nieuwe ereburger. “Miekes kracht ligt in haar motivatie en wilskracht, haar enorm doorzettingsvermogen en haar vermogen om het maximum te halen uit de talenten die haar toebedeeld zijn. Ook buiten het zwemmen heeft dit haar gemaakt tot wie ze nu is: een jonge vrouw die zelfstandig onder begeleiding woont, deeltijds werkt en het maximale uit haar mogelijkheden haalt.

De Mot scoorde gouden medailles op de 400 meter in Shangai (2007), Antwerpen (2014) en Abu Dhabi (2019). Ze zwom ook de unified aflossing met Pieter Timmers en mocht op de Spelen in Gent in 2013 de Olympische vlam aansteken. Met haar ereburgerschap voegt Mieke De Mot zich onder andere bij voorgangers zoals ‘cultuurmama’ Godelieve Eeckhout, jumpingruiter Philippe Le Jeune, volleyballers Frank Depestele en Jo Baetens en zanger Willy Sommers.