10.000 gratis zakwoordenboekjes laten anderstalige voetballers spelen met taal

Het boekje 'Aftrap' telt zo’n 500 woorden en is opgedeeld in 10 korte hoofdstukken zoals het voetbalveld, mijn voetbalzak, de training. Daarnaast besteedt het boekje aandacht aan de kleedkamer, leert het jongeren te vertellen waar ze pijn hebben of hoe ze een drankje bestellen in de kantine. De kleurrijke tekeningen en de spelelementen maken het boekje heel toegankelijk. “We tellen elk jaar meer anderstaligen in het Belgisch voetbal en dat zorgt voor een extra uitdaging voor onze clubs. We zien het als onze taak om hen via het voetbal spelenderwijs te laten integreren in onze maatschappij", zegt Hedeli Sassi van de Belgische voetbalbond.

Net als de voetbalclubs in ons land, kent ook de Vlaamse Rand een grote taaldiversiteit. Het gaat dan niet alleen om nieuwkomers, maar vooral om Belgen met een andere moedertaal. Om de integratie in Nederlandstalige voetbalclubs te ondersteunen nam vzw ‘de Rand’ mee dit initiatief. “De opgebouwde ervaring op vlak van oefenkansen Nederlands in de vrije tijd in combinatie met de expertise van de Voetbalbond is een enorme meerwaarde en heeft geleid tot een handig boekje om Nederlands te oefenen", zegt Cindy Van Dijck van vzw 'de Rand'.

Het boekje is bedoeld voor spelers, trainers, jeugdcoördinatoren, bestuurders en vrijwilligers die onze taal nog niet machtig zijn.