5de editie Ixina GP Oetingen p/b Lotto start in Sint-Pieters-Leeuw: "Wereldtop vrouwenpeloton trekt door Pajottenland"

Woensdag is er de 5de editie van de Ixina GP Oetingen powerd by Lotto. De vrouwelijke tegenhanger van de Gooikse Pijl mag zich vanaf dit jaar een UCI Pro Series-koers noemen. Het startschot wordt voor het eerst gegeven in Sint-Pieters-Leeuw. Gooik Sportief pakt opnieuw uit met een sterk deelnemersveld. Onder de favorieten: Clara Copponi, Chiara Consonni, Zoe Bäckstedt en Femke Gerritse. We blikken vooruit met organisatoren Danny Schets en Steven Christiaens.