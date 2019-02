Ali Hamdi mikt op goud op BK atletiek indoor

De 29-jarige Grimbergenaar Ali Hamdi trekt met steile ambities naar het BK indoor atletiek van nu zondag in Gent. Op de 1500 meter gaat Hamdi voor niets minder dan goud.

Ali Hamdi slaagde er nog nooit in om Belgisch kampioen te worden op de 1500 meter, wel sleepte hij al een paar keer de tweede plaats in de wacht. Maar nu zondag moet het wel lukken, ook al is dat niet evident: Hamdi combineert topsport met een voltijdse job als bewegingsanalist bij Runnerslab en als gevolg daarvan kan hij soms te weinig rusten. Hoe dan ook maakt de Grimbergenaar, met een persoonlijk record van 3 minuten en 48 seconden op de 1500 meter indoor, kans op goud.

Wil hij goud pakken, dan moet Hamdi wel voorbij Tarik Moukrim, een klepper die slechts een paar seconden van de EK-limiet verwijderd is. Vanaf mei gaat Hamdi alleszins halftijds werken om in de zomer de limiet te lopen voor het WK van eind september in Doha.

Op de piste, buiten, is het persoonlijk record van Hamdi op de 1500 meter 3 minuten en 38 seconden. Dat betelent dat hij nog 2 seconden van de limiet verwijderd is, want die bedraagt 3 minuten en 36 seconden.