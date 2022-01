Amateurvoetbal herneemt op 28 januari

“Na een verlengde winterstop van 2 speeldagen kunnen alle eerste ploegen in het competitief veldvoetbal opnieuw hun wedstrijden afwerken”, laat woordvoerder Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen weten. “De origineel geplande wedstrijden gaan dus vanaf 28 januari door zoals gepland.” De 2 uitgestelde speeldagen voor de eerste ploegen in het competitief veldvoetbal worden afgewerkt op 27 februari en 17 april. “Het is nog wachten op de definitieve teksten in het Koninklijk Besluit, maar voorlopig gaan we uit van het principe dat er 70% van de capaciteit van het publiek aanwezig kan zijn, met een garantie op minimum 200. Afhankelijk van de infrastructuur zal er dus een maximaal aantal personen toegelaten zijn. Er geldt een mondmaskerplicht binnen en buiten, CST is verplicht vanaf 50 deelnemers binnen en 100 buiten.”