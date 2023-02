Asse-Ternat omarmt Youth Officials: “Werken aan opwaardering van de job van scheidsrechter”

In de sport staat het vak van scheidsrechter onder druk, daar heeft de vergrijzing zeker iets mee te maken. De job van een scheidsrechter wordt ook niet altijd geapprecieerd en is vaak niet evident. Het is aan de sportclubs om een cultuuromslag te maken en de job meer waardering te geven. Basketbalclub Asse-Ternat neemt daar stappen in.

Marie Jacobs en Anwenn Neuckermans leiden de U10 wedstrijd van Asse-Ternat tegen Lier in goede banen. Sinds begin dit jaar een nieuwe ervaring voor de jonge meisjes. Bijna een maand geleden behaalden ze namelijk hun diploma van 'Youth Official'. Een project van de Vlaamse basketbalbond om meer jeugdscheidsrechters te rekruteren. “We hebben zo’n cursus georganiseerd op de club. 17 jongens en meisjes hebben daar aan deelgenomen. Die jongeren zijn we nu aan het integreren in de club”, zegt voorzitter van Asse-Ternat Mark Bogaert.

Het project moet ook de vergrijzing in de scheidsrechtersgilde aanpakken. Remko Walraevens, 16 én ook speler van de U18 van Asse-Ternat, is al twee jaar een officiële scheidsrechter die naast jeugdwedstrijden ook bij de seniors fluit. “Ik ben sinds jongs af aan heel stipt en een beetje autistisch in het volgen van de regels. Ik wou dat toepassen in het deel dat ik het leukste vind in mijn leven, namelijk basketbal” zegt Remko.

De functie van scheidsrechter heeft een positieve invloed op Remko's leven. Hij wordt er zelfzekerder door, leert sneller beslissingen nemen en het ontwikkelt ook zijn organisatorische en administratieve skills. Remko coördineert zelfs de planning voor jeugdscheidsrechters.