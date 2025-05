Wambeek-Ternat klopt KSK Beveren in de interprovinciale eindronde: "Ja, we willen promoveren naar 3de nationale!"

In de interprovinciale eindronde, om te promoveren naar derde nationale, heeft Wambeek-Ternat een knappe 0-2 overwinning geboekt op het veld van KSK Beveren. Beide eersteprovincialers eindigden derde in de reguliere competitie. Wambeek-Ternat in Vlaams-Brabant, KSK Beveren in Oost-Vlaanderen. De wedstrijd werd gespeeld in het stadion van de vroegere eersteklasser SK Beveren. Een bijzondere ervaring. Wambeek-Ternat treft dit weekend Kontich in de volgende fase van de eindronde en mag blijven dromen van de titel.