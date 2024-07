Beslissende dag voor eventingteam, supporters op post voor Tine Magnus

Het zijn heel spannende momenten voor amazone Tine Magnus, die afkomstig is uit Merchtem van de familiezaak waar onder andere witloof wordt geteeld, maar nu in Herne woont. Na twee onderdelen in de eventing maakt ze samen met Karin Donckers en Lara de Liedekerke nog altijd kans op eremetaal. Tijdens de dressuur liet Magnus wel enkele steekjes vallen.

“Mijn paard raakte in de war doordat de Franse combinatie ontzettend veel applaus kreeg”, verklaart Magnus die mindere prestatie. Maar dat zette ze recht door een sterke crosscountry te rijden. “Mijn paard is zo snel en denkt echt mee, dat is vandaag nogmaals gebleken. Na een teleurstellende dressuurproef geeft dit echt een mooie boost.”

Aan de steun zal het alleszins niet liggen in Parijs. Ze wordt door de hele familie, samen met heel wat supporters en vrienden in Parijs aangemoedigd om samen met haar paard Dia van het Lichterveld de beste prestaties neer te zetten. Dia van het Lichterveld is trouwens op en top Pajots, want het paard is gefokt door Kris Van Vaerenbergh uit Strijtem.