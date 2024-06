BOIC voegt Hanne Verbruggen toe aan selectie voor Olympische Spelen

Hanne Verbruggen verzekerde zich op de marathon van Sevilla vorig jaar al van een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs. De atlete uit Herne verpulverde er haar persoonlijk record en eindigde knap zevende op de marathon. Ze bleef 18 seconden onder de olympische limiet. Het BOIC heeft Verbruggen nu officieel geselecteerd. “Afspraak 11 augustus in Parijs. Bedankt iedereen die dit mee mogelijk heeft gemaakt. Ik hou van jullie”, reageert Verbruggen op sociale media. Het worden haar tweede Spelen. Drie jaar geleden in Tokio eindigde ze 49ste op de marathon.

Verbruggen zal deel uitmaken van een recorddelegatie, want nooit eerder trok België met zoveel atleten naar de Olympische Spelen. “We hopen naar Parijs te kunnen trekken met een delegatie van 150 tot 160 atleten”, zegt delegatieleider Olav Spahl. “Het doel is om in Parijs het aantal plaatsen in de top-8 aanzienlijk te verhogen, en dus ook het aantal medailles.”