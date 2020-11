Bokster Femke Hermans slaat terug na moeilijke periode

Bokster Femke Hermans uit Steenhuffel heeft een zware periode achter de rug. Nadat ze anderhalf jaar buiten de ring stond door een schouderblessure, hield ook daarna de lockdown haar uit de boksring. Vorige maand maakte ze haar comeback in Roosdaal. Binnenkort kampt Hermans in ons land om de Europese titel en de wereldtitel.

In maart verloor Hermans de kamp om de IBF-wereldtitel tegen de Zweedse Elin Cederroos. “Dat verlies had ik eigenlijk nodig om bepaalde beslissingen te nemen in mijn carrière,” zegt Hermans daarover. “Ik boks nog altijd maar zes jaar, er zijn nog altijd dingen die beter kunnen.” Ze verliet haar club in Asse en veranderde van trainer en staff. Toch volgde er nog een tegenslag. Haar nieuwe trainer Philip Van Geert overleed onverwacht. “Dat is het enige moment in mijn carrière dat ik dacht dat ik misschien beter kon stoppen,” aldus Hermans.

Maar Hermans draaide de knop om en gaat zeker nog twee jaar door. In december strijdt ze voor de Europese titel en in januari doet ze een gooi naar de IBO-wereldtitel.