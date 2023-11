Bokster Femke Hermans wil kamp om vier wereldtitels

Femke Hermans uit Steenhuffel is sinds dit jaar in het bezit van de IBF- en de IBO-wereldtitel bij de superweltergewichten. Femke droomt nu van een kamp tegen de Sloveense Emma Kozin die net de twee resterende wereldtitels pakte (WBC en WBO).

Komt die kamp er dan is de winnares eigenares van de vier wereldtitels in de bokssport, een unicum. Ezzeddine Laggoune is de manager van Femke, hij had al contact met het management van Kozin en de tegenpartij staat open voor de kamp. De onderhandelingen worden gestart. Waar de kamp zou plaatsvinden is niet duidelijk.