CL-tegenstanders RSCA Futsal bekend: paars-wit loot Pilsen, Sporting Lissabon en Braga

In eigen huis, sporthal Belleheide in Roosdaal, wist Anderlecht te winnen van HIT Kiev met 8-2, verloor paars-wit van het Poolse Bielsko-Biala met 1-3 en speelde het gelijk tegen Cartagena Costa Calida. RSCA Futsal belandde zo op de derde plaats in zijn poule, wat net volstond om door te stoten naar de eliteronde.

De eliteronde bestaat uit vier poules. Alleen de poulewinnaars stoten door naar de Final Four, de eindfase van de Champions League die eind mei 2025 plaatsvindt. Anderlecht neemt het op het parket van Sporting Lissabon op tegen de gastploeg, Braga en Pilsen. De wedstrijden in Portugal vinden plaats van 26 november tot 1 december.

RSCA hoopt beter te doen dan vorig seizoen, toen greep het team net naast een ticket voor de finaleronde.