Diegem en Londerzeel aan kop

In het voetbal doen twee teams uit onze regio het uitstekend in de competitie. Diegem Sport en SK Londerzeel delen na 3 speeldagen de leidersplaats in tweede nationale B, de voormalige tweede amateurklasse.

Diegem, dat al Wijgmaal en Houtvenne klopte, blijft ook na drie speeldagen ongeslagen in de competitie maar is sinds gisteren wel het maximum van de punten kwijt. Tegen Eendracht Aalst kwam Diegem na 19 minuten op voorsprong via Egerickx maar op het halfuur hingen de bordjes weer gelijk via De Coninck. 1-1 was meteen ook de eindstand. Met 7 op 9 blijft Diegem aan de leiding maar die leidersplaats moet het delen met Eendracht Aalst, Lyra-Lierse én SK Londerzeel. De Londerzelenaren wonnen zaterdag met 1-2 op het veld van Hoogstraten. Reangelo zette de bezoekers op voorsprong. Kuijlaars bracht net voor rust het evenwicht terug vanop de strafschopstip. Londerzeel kon dankzij Van Kruijssen uiteindelijk toch nog winnen en nestelt zich zo mee aan de leiding,