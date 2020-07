Druivencross Overijse opener van Wereldbeker veldrijden

Vandaag is het hertekende programma van de Wereldbeker in het veldrijden bekendgemaakt. De wereldbeker opent op 1 november met de Druivencross in Overijse. Het is samen met Diegem één van de nieuwkomers in de Wereldbeker. Dat kampioenschap telt door het coronavirus drie crossen minder dan gepland.

Door de uitbraak van het coronavirus is een groot deel van het wegseizoen verplaatst naar het najaar. Het zwaartepunt van dat seizoen ligt in oktober, waardoor de Wereldbeker veldrijden pas in november start. Drie crossen vallen daardoor weg: die in Antwerpen, Waterloo (VS) en Dublin. De vier cross in oktober, die in Zonhoven, verhuist naar midden december. Overijse krijgt op die manier de eer om de vernieuwde Wereldbeker te openen. Diegem behoudt zijn vertrouwde plek rond de eindejaarsperiode en staat op 27/12 geprogrammeerd.