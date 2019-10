Eerste thuisnederlaag voor herenploeg Badmintonteam Halle

De eerste herenploeg van Badmintonteam Halle '86 speelde na de promotie van vorig seizoen in eerste provinciale gisteren in de Halse Bres de eerste thuispartij in de derde Liga. Dat is bij de mannen het derde hoogste niveau in België. Het was de eerste keer dat de herenploeg in eigen huis mocht aantreden op dat hoge niveau. Tegenstanders waren de mannen van de Pluimplukkers Gent.