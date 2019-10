Eerste thuisverlies voor Pepingen-Halle

In de tweede amateurklasse B van het voetbal heeft Pepingen-Halle zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen geleden. Pepingen-Halle verloor in eigen huis van Vosselaar met 0-1.

Voor de match stond Pepingen-Halle tiende in de stand, met een totaal van 8 punten. Vosselaar stond zevende. De bezoekers uit de Kempen komen in de beginfase het vaakst in de buurt van het doel van de tegenstander. Toch is de eerste echte kans van Pajotse makelij, maar Baras mist.

Vosselaar is gevaarlijk via Van De Vel. Hij trapt op doel, maar Deweerdt heeft weinig moeite om het schot tegen te houden. Voor de rust krijgt Baras nog een mooie kans om te scoren maar hij kan de kans niet afmaken. Het blijft 0-0. Ook Vosselaar krijgt nog één kans om op voorsprong te komen, maar ook die poging strandt.

In de tweede helft is de match in evenwicht tot Hairemans Vaes voor doel vindt. Die werkt het leer voorbij Deweerdt. Het staat 0-1 voor de bezoekers. Even later laat Vosselaar na om de voorsprong te verdubbelen.

Pepingen-Halle gaat nog op zoek naar de gelijkmaker. De thuisploeg krijgt nog verschillende kansen maar het leer wil niet in doel. Het blijft het 0-1 voor Vosselaar. Pepingen-Halle laat de kans liggen om enkele plaatsen op te schuiven in het klassement.