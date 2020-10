Expo Breaking Boundaries zet Spelen van Antwerpen in de kijker

In het Sportimonium in Hofstade loopt Breaking Boundaries, een expo over de Olympische Spelen in Antwerpen, precies 100 geleden. Het ene boeiende verhaal na het andere komt op je af.

De Olympische Spelen in Antwerpen van 1920 zijn de enige Spelen die ons land ooit organiseerde. Dat België dat klaarspeelde, zo net na het einde van de Eerste Wereldoorlog, was een huzarenstukje. De telegram met de boodschap dat de Spelen van 1920 in Antwerpen zouden plaatsvinden, kwam er pas in april 1919. “De Spelen moesten beginnen in 1920, dus met andere woorden, de organisatoren hadden amper 16 maanden de tijd, waar men nu 7 jaar voor heeft, om de Spelen te organiseren”, vertelt Chris Schwartz, curator van Breaking Boundaries. Maar het lukte. Een van de meest succesvolle deelnemers aan de Spelen van 1920 was een regiogenoot. Handboogschutter, Hubert Van Innis uit Elewijt, Zemst. Hij was toen 54 jaar en won maar liefst zes medailles, 4 gouden en 2 zilveren. De Spelen van 1920 in Antwerpen, waren ook de Spelen van een pak primeurs. Zo werd de Olympische vlag voor het eerst gehesen op de Spelen van Antwerpen. Alle info over ‘Breaking Boundaries’ in het Sportimonium van Hofstade vind je op sportimonium.be.

Foto: Sportimonium