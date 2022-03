FC Machelen wordt waarschijnlijk uit competitie gezet

Alles wijst erop dat vierdeprovincialer FC Machelen deze week uit competitie wordt gezet. Gisteren moest de voetbalclub voor de vijfde keer dit seizoen forfait geven, de derde keer sinds het niet meer welkom is op de Bosveldsite in Machelen. Het bondsreglement zegt dat een club bij vijf forfaits uit competitie wordt gehaald.

Eind januari werd FC Machelen de toegang tot de Bosveldsite, waar het zijn thuiswedstrijden speelde, ontzegd nadat een wedstrijd tegen Huldenberg helemaal uit de hand liep. Het was volgens de gemeente het zoveelste incident met de club. FC Machelen hoopte onderdak te vinden op een voetbalterrein in Koningslo, maar dat zag de stad Vilvoorde niet zitten. Begin deze maand speelde Machelen nog een ‘thuiswedstrijd’ in Wijgmaal, maar ook daar is de club niet meer welkom. De stad Leuven verbiedt de club nog langer op haar grondgebied te spelen.

Omdat FC Machelen geen onderdak heeft, moest het intussen al drie keer forfait geven. Eerder op het seizoen had het dat ook al twee keer gedaan. Het bondsreglement zegt dat bij vijf forfaits de club uit competitie wordt gehaald. Voetbal Vlaanderen geeft donderdag het clubbestuur nog de kans om hun verhaal te doen, maar zal in principe de regels toepassen en FC Machelen dus uit competitie zetten.

De vrouwenploeg blijft voorlopig wel nog in competitie, maar ook zij hebben voorlopig geen veld om hun thuiswedstrijden te spelen.