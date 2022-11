Fenixx en Bierbeek houden elkaar in evenwicht

Zaterdagavond stond er in eerste provinciale van het voetbal een topper geprogrammeerd. Leider Fenixx Beigem Humbeek ging op bezoek bij de tweede in de stand Bierbeek. Het verschil tussen de beiden ploegen bedroeg 1 luttel puntje. De leidersplaats stond dus op het spel.

Doelpunten vielen er niet in de eerste helft, al waren er aan beide kanten wel wat kansen te rapen. In de tweede helft kreeg Fenixx nog een mooie dubbele kans maar Vanhoyland hield zijn netten schoon. Even later kwam Bierbeek goed weg na een poging van Shehu. 10 minuten voor het einde redde doelman Vanhoyland nog eens de meubels voor Bierbeek na een kans voor Mjahed. De aanvaller kreeg daarbij een tweede gele kaart voor gevaarlijk spel en zo moest Fenixx met 10 verder. Bierbeek kon daar echter niet optimaal van profiteren. Het bleef 0-0, een resultaat waar de bezoekers uit Grimbergen niet ontevreden mee zijn.