Fons Trekels van Reko Roller Club Zemst pakt brons op de eerste dag van het EK Skeeleren

Clubgenoot Sietse Troost eindigde op een mooie zesde plek in dezelfde discipline in de categorie junior heren. Later op de avond behaalde Jorun Geerts, ook lid van Reko Roller Club Zemst, een knappe vijfde plaats als eerstejaars senior dames op de 10 km afvalling.

Reko Roller Club Zemst blikt dan ook tevreden terug op de eerste dag van het EK. Dat duurt nog tot en met donderdag 25 juli.